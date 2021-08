Gesundheit in Radevormwald : Wie gut ist die ärztliche Versorgung der Stadt?

Radevormwald Auf Anregung der CDU-Fraktion gaben im Fachausschuss Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung Auskunft darüber, wie gut Radevormwald mit Haus- und Fachärzten versorgt ist. Zumindest statistisch scheint alles gut zu sein.

Wie gut steht es um die medizinische Versorgung in Radevormwald? Zu diesem Thema hatte die CDU-Fraktion Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein nun in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie eingeladen. Dr. Johannes Martin und Anika Zebok gaben nun den Ausschussmitgliedern einen Überblick, wie die Zahlen und Trends in Rade und im Oberbergischen Kreis sich darstellen. Dabei wurde deutlich, dass es eine Kluft zwischen der Statistik und dem subjektiven Gefühl der Menschen vor Ort gibt.

Geht man rein nach den Zahlen, haben die Radevormwalder eigentlich keinen Grund sich zu beschweren. Die Versorgungsgrad ist mit dem Wert 106 überdurchschnittlich. 15,5 Arztstellen gebe es derzeit in der Stadt. Weitere Ansiedlungen von Hausärzten sind daher im Moment nicht möglich, alle Kassensitze sind ausgelastet. Im Oberbergischen Kreis sehe das nicht überall so gut aus, erklärte Johannes Martin. In Waldbröl etwa liege der Versorgungsgrad unter 90 Prozent. Die ländlichen Bereiche ohne Großstadt in der Nähe machen den Arztverbänden seit Jahren Sorgen, denn es ist schwer, junge Ärzte dazu zu bewegen, eine Landpraxis zu eröffnen.