Bürger beschweren sich über Müll und Zerstörungen : Vandalismus in den Wupperorten

Auch in der Wülfingsiedlung berichten Anwohner von mutwilligen, teilweise gefährlichen Aktionen Unbekannter. Foto: Stefan Gilsbach

Wupperorte Vor allem im Bereich der Wülfingstraße beschweren sich Anwohner über ärgerliche Vorfälle. Seitdem gibt es eine verstärkte Polizeipräsenz in den Wupperorten. In Zukunft sollen auch Plakate auf den Vandalismus aufmerksam machen, die in Zusammenarbeit mit der Quartiermanagerin gestaltet wurden.