Wettbewerb auf dem Beyenburger Stausee Auf dem Wasser sind wieder die Drachen los

Nicht mehr lange, dann ist auf dem Beyenburger Stausee wieder das charakteristische Trommeln von Drachenbooten zu hören: Am Samstag, 3. Juni, findet das 28. Bergische Drachenbootfest statt. Gepaddelt wird im Erfurt-Cup in großen und im Sparkassen-Cup in kleinen Drachenbooten, in denen entsprechend zehn oder 20 Aktive sitzen. Eine Sonderwertung gibt es für die antretenden Azubi-Mannschaften. Alle Teams bestreiten die 200 Meter-Strecke und messen sich jeweils in Dreier-Rennen. Wer danach noch genügend Puste hat, kann am Nachmittag bei der „Wuppertaler Meile“ – einer Strecke mit etwa 750 Metern Länge und einer Wende – teilnehmen.