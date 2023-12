Kampfsportler aus Nettetal ist Weltmeister Sudo will die Kampfsport-Welt erobern

Was klingt wie eine Mischung aus Sumoringen und Judo, hat zumindest mit Ersterem so rein gar nichts zu tun. Sudo ist eine Sportart, die sich gerade auch in Deutschland ausbreitet und die ein Nettetaler mit dem Gewinn einer Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft in eben jener Disziplin kürzlich erfolgreich bestritt. Was Sumo ist und worum es dabei geht, ist für Uneingeweihte nicht leicht zu verstehen. Es speist sich aus verschiedenen Kampfsportarten, Judo, Mixed Martial Arts (MMA) und Wrestling sind dabei, aber auch Anklänge von Selbstverteidigungs-Konzepten wie Krav Maga und ein Hauch aus der Lehre asiatischer Kampfkunstlehren spielen bei Sudo eine Rolle. Der Begriff ist aber aus der türkischen und aserbaidschanischen Sprache entlehnt, er entstammt der Phrase „Su üslubu döyü yolu”, was in etwa „Kampf im Stile von Wasser“ bedeutet. Es ist ein „Kampfsport, der alle dem menschlichen Körper zur Verfügung stehenden Mittel auf rationale Weise zur Selbstverteidigung einsetzt“, definiert der Weltverband World Sudo Federation, der 2016 in Deutschland gegründet wurde. Ursprünglich wurde der Sport bereits 2011 in Aserbaidschan begründet, die diesjährige Weltmeisterschaft war bereits die zwölfte ihrer Art.