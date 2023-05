Straße in Radevormwald gesperrt Drei Autos beteiligt – Unfall mit hohem Schaden

Bei einem Unfall auf der Uelfe-Wuppertal-Straße (L 414) mit drei beteiligten Fahrzeugen ist am Dienstagmorgen ein Beteiligter leicht verletzt worden. Gegen 10.20 Uhr hatte ein 42-jähriger VW Caddy-Fahrer aus Radevormwald die Straße aus dem Industriegebiet Mermbach (K 9) kommend überqueren wollen, um auf der Uelfestraße in Richtung Zentrum zu fahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Hyundai eines 60-jährigen Radevormwalders, der auf der L 414 in Richtung Kaiserstraße fuhr. Nach dem Zusammenstoß schleuderte der Hyundai in den Einmündungsbereich und stieß dort mit einem wartenden VW Caddy eines 34-Jährigen aus Remscheid zusammen. Der Beifahrer des 42-Jährigen wurde zur ambulanten Behandlung ins Sana Krankenhaus gebracht. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Nachdem die Fahrbahn von Betriebsstoffen gereinigt war, konnte die Polizei die Straße gegen 13.20 Uhr wieder für den Verkehr freigeben.