Veranstaltung in den Wupperorten Wenn sich Nachbarn treffen

Unruhig und voller Aufregung tippeln die Kinder zur Wiese zwischen dem neuen Bürgerzentrum Wupper und der alten Keilbecker Kirche. Sie stecken die Köpfe zusammen, grübeln und taktieren. Nach kurzer Zeit stehen die Teams fest. Sie tragen fantasievolle Namen wie „Blue“ und „Erdbeere“ und wollen sich duellieren, beim Tauziehen ihre Kräfte messen. Die Regeln sind schnell erklärt: Wer es schafft, das kleine rote Fähnchen, das in der Mitte des Taus befestigt ist, auf seine Seite zu ziehen, gewinnt einen Punkt. Sigrid Augst-Hedderich hebt die Hand. „An das Tau“, ruft die stellvertretende Bürgermeisterin und Kampfrichterin aus. Die Kinder bücken sich zum Tau hinunter. „Auf das Tau“, ruft Augst-Hedderich bestimmt. Die Kinder ziehen das Tau zu sich bis an die Hüfte, rammen ihre Füße in den Boden. „Ziehen!“ Die Kinder verlagern ihr gesamtes Gewicht nach hinten, ziehen mit verzerrten Gesichtern an dem dicken Seil. Eltern und Zaungäste feuern die Minis an. Dann hebt die Kampfrichterin die Arme. Das Fähnchen ist klar auf einer Seite der Mittellinie. Sie vergibt den Punkt. „Ihr müsst euch richtig nach hinten lehnen“, ruft eine motivierte Mutter ihrem Nachwuchs zu.