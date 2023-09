Freizeit Ausflugstipps fürs Bergische Land

Balkantrasse

Der Panorama-Radweg beginnt in Leverkusen-Opladen unmittelbar am Bahnhof und steigt über Burscheid und Wermelskirchen bis zum Bahnhof in Remscheid-Lennep an. Die 28 Kilometer lange Strecke führt über die historische Bahnlinie. Hier gibt es Eindrücke von der Balkantrasse.

Eine Waffelpause gibt es zum Beispiel in Wermelskirchen.

www.balkantrasse.de