Nachhaltig leben in Radevormwald Wie bei Tante Emma – nur verpackungsfrei

Radevormwald · Der Laden „Ausgewogen – unverpackt“ in Radevormwald trotzt den Krisen. In dem Geschäft an der Blumenstraße wird auf Einwegverpackungen völlig verzichtet.

30.05.2023, 06:00 Uhr

◀ Katja Schöpfl hat gemeinsam mit Judith Voss den Laden im Dezember 2019 eröffnet. Foto: Stefan Gilsbach

Die Zeiten sind nicht leicht für Unverpackt-Läden. Vor einigen Jahren haben in vielen deutschen Städten Geschäfte dieser Art eröffnet. Das Ziel: ein abwechslungsreiches Sortiment für den täglichen Einkauf anbieten, aber ohne den anfallenden Verpackungsmüll, der Umwelt und Klima belastet.