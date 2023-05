Kultur in Radevormwald Sinfonische Orchestertage enden mit einem imposanten Konzert

Von Brahms spielte das Orchester das halbstündige Doppelkonzert für Violine und Violoncello. Ein anspruchsvolles Stück, das den Musikern eine Menge Konzentration abverlangt. Als Solisten traten Dragos Manza an der Violine und Robert Kruzlics am Violoncello auf. Der preisgekrönte Manza spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Violine, studierte an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar und ist seit nunmehr bald zehn Jahren erster Konzertmeister der Düsseldorfer Symphoniker. Kruzlics, ebenfalls mit vielen Preisen ausgestattet, startete mit neun Jahren am Cello und spielt seit vielen Jahrzehnten in verschiedenen Formationen, seit 2001 in der Cellogruppe der Duisburger Philharmoniker. Die Sinfonischen Orchestertage sind ihm nicht nur als Solist, sondern auch seit vielen Jahren als Tutor bekannt.