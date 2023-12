US-Schauspieler und „Friends“-Star Matthew Perry starb an Ketamin – aber nicht nur

Perry wurde für tot erklärt, nachdem er in seinem Haus in der Gegend von Pacific Palisades in Los Angeles nicht ansprechbar aufgefunden wurde. Die Ermittler führten die Autopsie am folgenden Tag durch. Der Schauspieler hatte in der Vergangenheit Drogen genommen, war aber dem Bericht zufolge seit 19 Monaten clean. Er hatte laut den Angaben am Tag seines Todes Pickleball gespielt und wurde von einem Mitarbeiter mit dem Gesicht nach unten im Wasser gefunden. Der Mitarbeiter sagte den Ermittlern, Perry sei nicht krank gewesen, habe keine gesundheitlichen Beschwerden geäußert und habe keine Anzeichen für einen kürzlichen Alkohol- oder Drogenkonsum gezeigt.