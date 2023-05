Seit 1973 in Radevormwald Fröhliches Jubiläums-Pfingstsingen des MGV Hahnenberg

Das Gerätehaus der Löschgruppe Hahnenberg verwandelte sich am Montagvormittag für viele Fans von Traditionen und Kulturgut in eine Pilgerstätte. Zu Fuß, per Rad, Auto oder im Bürgerbus kamen die Besucher bestens gelaunt in Feldmannshaus an. Ein heiteres Stelldichein unter Gleichgesinnten.