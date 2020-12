Polizei in Radevormwald : Nächster Verkehrsrowdy ertappt – und er bekommt richtig Ärger

Radevormwald Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Drogenkonsum im Verkehr und andere Verstöße werden dem 18-Jährigen zur Last gelegt. Er fiel wegen hoher Geschwindigkeit und lärmendem Auspuff auf.

Autofahrer, die durch die Stadt rasen und mit ihrem Lärm Einwohner belästigen – daran ist in Radevormwald derzeit offenbar kein Mangel. Die oberbergische Polizei hatte am Montag auf Nachfrage bestätigt, dass man in der vorgangegangenen Nacht einen BMW-Fahrer in der Südstadt angehalten und ermahnt hatte, der mit aufheulendem Motor auf und ab fuhr und Leute aus dem Schlaf riss.

Die Polizei habe am Montagmorgen den Hinweis erhalten, dass in der Ortschaft Dahlerau ein Golf mit überhöhter Geschwindigkeit und defektem Auspuff unterwegs sei. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Wagen, einen blauen Golf, gegen 10 Uhr in der Carl-Goerdeler-Straße ausfindig machen – also ebenfalls in der Südstadt.