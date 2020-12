Polizei in Radevormwald : Nachts mit lärmenden Motor unterwegs – Polizei ermahnt 22-jährigen Fahrer

Radevormwald Weil ein Autofahrer in den frühen Morgenstunden mit aufheulendem Motor auf und ab fuhr, wurden manche Radevormwalder aus dem Schlag gerissen. Die Polizei hielt den Mann an und kontrollierte ihn.

Ein Autofahrer, der in den frühen Morgenstunden mit hoher Lautstärke in der Rader Südstadt unterwegs war, hat für Verärgerung gesorgt. In den sozialen Medien beschwerten sich Kommentatoren darüber, dass in der Zeit von zwei bis drei Uhr in der Frühe Autolärm sie aus dem Schlaf gerissen habe. Manche erklärten, sie hätten das Auto gesehen, es handle sich um einen dunkelblauen VW Golf, andere erklärten, es sei ein schwarzer VW Lupo gewesen.