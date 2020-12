Unfall in Netphen bei Siegen : Auto schleudert Böschung hinab - Fahrer stirbt

Netphen Ein 54-Jähriger ist mit seinem Wagen am Freitag in Netphen bei Siegen eine sechs Meter tiefe Böschung hinabgestürzt. Der Mann starb noch am Unfallort.

Der 57-Jährige sei aus ungeklärter Ursache in Netphen (Kreis Siegen-Wittgenstein) von der Fahrbahn abgekommen und auf der Gegenspur frontal mit dem Auto einer 31-Jährigen kollidiert, sagte ein Polizeisprecher.

Die Frau wurde am Fuß verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug des 54-Jährigen überschlug sich bei dem Sturz. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

(top/dpa)