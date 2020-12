Einkaufen in Radevormwald : Wochenmarkt findet am Samstag nicht statt

Wochenmarkt findet am Samstag nicht statt

Einkaufen in Radevormwald

Radevormwald Wer seine Einkäufe für Anfang des neuen Jahres plant, muss im Blick haben, dass am Samstag nach Neujahr kein Markt im Stadtkern stattfindet. Am 30. Dezember stehen die Marktbeschicker dagegen wie gewohnt bereit.

Die Stadtverwaltung hat darauf hingewiesen, dass der Wochenmarkt am Samstag, 2. Januar, nicht stattfindet. Der Markt am Mittwoch, 30. Dezember, wird dagegen wie gewohnt vonstatten gehen. Im neuen Jahr 2021 beginnt die Reihe der Wochenmärkte dann wieder am Mittwoch, 6. Januar.