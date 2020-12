Weihnachten in Viersen : Feiertage — so öffnen die Geschäfte

An Heiligabend haben die meisten Supermärkte und Discounter in Viersen bis 14 Uhr geöffnet. Foto: dpa/Robert Michael

Viersen Wann schließen die Supermärkte und Discounter? Welche Wochenmärkte haben an Heiligabend geöffnet? Nach welchen Fahrplänen verkehren die Buslinien an den Feiertagen? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Eigentlich sind die Weihnachtseinkäufe im Idealfall erledigt. Wem am 24. Dezember noch etwas fehlt, kann auch an Heiligabend in Viersen noch einkaufen.

Supermärkte Zumindest bis 14 Uhr, denn das ist die Zeit, bis zu der die Discounter und Vollsortimenter in der Regel noch geöffnet haben. Ob Edeka, Kaufland, Rewe, Netto, Aldi & Co. – bis zur genannten Uhrzeit sind die Ladentüren geöffnet, wobei es vereinzelt Ausnahmen geben kann und die Geschäfte schon um 13 Uhr oder 13.30 Uhr schließen.

Wochenmärkte Bis 12 Uhr öffnen an Heiligabend der Wochenmarkt auf der Hauptstraße in Alt-Viersen und der vorgezogene Süchtelner Wochenmarkt auf dem Lindenplatz. Am Samstag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, entfallen die Wochenmärkte Hermann-Hülser-Platz in Alt-Viersen und Alter Markt Dülken.

Bäckereien Bäckereien dürfen an Heiligabend ihre Waren bis 14 Uhr verkaufen. Allerdings nutzen nicht alle die Möglichkeit – manch’ eine Bäckerei hat angekündigt, bereits um 12 Uhr zu schließen.

Blumenläden Schnell noch ein Blümchen für den Besuch bei den Eltern besorgen? Blumenfachgeschäfte dürfen ebenfalls bis 14 Uhr an Heiligabend öffnen. Und danach? Tankstellen und Kioske haben länger geöffnet. Doch dort kann man Pech haben, dass noch dringend benötigte Produkte nicht zum Sortiment gehören.

Medikamente Notdienstapotheken haben auch an den Feiertagen geöffnet. Welche das sind, erfährt man in der Notdienst-Hotline der Apothekerkammer Nordrhein unter der kostenpflichtigen Rufnummer 01805 938888.

Busse und Bahnen Die Busse der NEW mobil und aktiv verkehren an Heiligabend seltener als üblich. Es gelten am 24. Dezember die Zeiten des Samstagsfahrplans. Allerdings: Der planmäßige Linienverkehr wird gegen 17 Uhr eingestellt. Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, fahren die Busse wie an Sonntagen, allerdings mit einem späteren Fahrbeginn. Die ersten planmäßigen Fahrten werden ab 9.40 Uhr angeboten. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, gilt der reguläre Sonn- und Feiertagsfahrplan. Die Deutsche Bahn setzt mehr Züge ein und hat die Reserviermöglichkeiten reduziert.

(tref)