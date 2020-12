Bürgermeister von Radevormwald : „Wir haben trotz Corona viel getan“

Bürgermeister Johannes Mans in seinem Arbeitszimmer. Ein Teil der Belegschaft im Rathaus befindet sich derzeit wegen Corona im Home Office. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald 2020 war ein Jahr, das der Verwaltung viel abverlangte. Zugleich hatten die Bürger an der Wahlurne das Wort. Der Radevormwalder Bürgermeister schaut zurück auf das Jahr der Pandemie und der Kommunalwahl – und voraus auf 2021.

Herr Mans, war das Corona-Jahr Ihr bislang schwierigstes als Bürgermeister?

Johannes Mans Es war zumindest ein Jahr, in dem sich die Arbeit für uns als Verwaltung schwieriger entwickelt und völlig verändert hat. Die Umstände der Pandemie haben dazu geführt, dass es eine Vielzahl an Entscheidungen gab, die auf einer höheren Ebene entschieden wurden und von uns umgesetzt werden mussten. Da gerät man als Verwaltung rasch in die Rolle des Kontrolleurs, der vor allem die Einhaltung von Regeln überwachen muss.

Info Im ersten Wahlgang deutlich gesiegt Wahlergebnis Mit 59,2 Prozent und einem deutlichen Vorsprung hatte der parteilose Johannes Mans, der seit 2015 die Geschäfte der Stadt führt, bei der Bürgermeisterwahl am 13. September gleich im ersten Wahlgang seine beiden Herausforderer Jürgen Fischer (CDU) und Thomas Lorenz (RUA) auf die Plätze verwiesen. Fischer erreichte ein Ergebnis von 28,6 Prozent. Lorenz, der mit seiner neu gegründete Wählergemeinschaft antrat, erreichte 12,2 Prozent. Für die Wahl von Mans hatten sich SPD, Grüne und Alternative Liste ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,9 Prozent, gültig waren 98,6 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Das Jahr hat für Sie aber auch ein erfreuliches Ergebnis gebracht: Sie sind mit klarer Mehrheit als Bürgermeister wiedergewählt worden.

Mans Darüber bin ich natürlich sehr glücklich. Das ist ein großer Vertrauensbeweis der Wähler. Ich bin nicht zuletzt deshalb erneut angetreten, weil ich die Projekte, die in den vergangenen Jahren angestoßen wurden, weiter begleiten möchte.

Wie war die Zusammenarbeit in diesen schwierigen Pandemie-Zeiten mit der Kreisverwaltung?

Mans Die funktioniert sehr gut. Die Kommunen und der Kreis arbeiten da wirklich auf Augenhöhe zusammen. Von Bürgern bekomme ich allerdings manchmal zu hören, dass es lange dauert, bis sich das Gesundheitsamt zum Beispiel wegen einer Quarantäneverfügung meldet. Angesichts der Zahl der Fälle scheint es da eine gewisse Überforderung zu geben.

Sie haben in der Ratssitzung die Bürger für ihre Disziplin gelobt.

Mans Das kann ich nur bekräftigen. Die Verwaltungsmitarbeiter haben wenig Querulantentum erlebt, sind dafür auf viel Verständnis bei den Menschen in der Stadt gestoßen. Auch bei Kontrollen vor Ort haben die Kollegen nur selten Unannehmlichkeiten gehabt. Mein Dank gilt natürlich auch den Mitarbeitern der Pflege, der ärztlichen Dienste, der Rettungsdienste, der Feuerwehr, der Polizei und den Mitarbeitern der Verwaltungen, sowohl hier in Radevormwald als auch auf Kreisebene.

Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie für die Stadt zeichnen sich allmählich ab. Simon Woywod hat als neuer Kämmerer eine sehr deutliche Ansprache vor den Ratsmitgliedern gehalten.

Mans Es ging darum zu zeigen, wo wir stehen. Natürlich bedeutet Haushaltspolitik immer eine Balance zwischen Investieren und Sparen. Eine Stadt soll schließlich attraktiv bleiben. Gerade die freiwilligen Leistungen tragen dazu bei. Trotzdem müssen wir alle Ausgaben noch einmal unter die Lupe nehmen.

Die Stadt hat auch im kommenden Jahr viele Projekte anzupacken. In der Vergangenheit gab es öfters Kritik, es werde von der Stadt zu viel angepackt, man könne sich verzetteln.

Mans Als ich mein Amt als Bürgermeister angetreten habe, gab es einen Stau bei öffentlichen Projekten. In den Jahren darauf hat die Verwaltung vieles angestoßen, ein großer Teil davon wohlgemerkt mit Fördermitteln. Und jetzt können wir sehen, dass diese Projekte, zum Beispiel das Integrierte Handlungskonzept für die Wupperorte tatsächlich Früchte tragen. Wir stellen zum Beispiel fest, dass der Zuzug von Familien in die Wupperorte zugenommen hat. Die Förderung des Quartiers hat sich bewährt, und sie wird natürlich weitergeführt, etwa durch die Erweiterung der Jugendräume des „Life“, durch die Etablierung des Ärztehauses an der Kirchstraße, durch das neue Haus der Begegnung am Siedlungsweg und durch den jüngst fertiggestellten Sportplatz. Es ist wirklich schade, dass das Gelände im Moment noch nicht genutzt werden kann.

Für die Schulen war dieses Jahr eine besondere Herausforderung.

Mans Wir haben in diesem Jahr trotz Corona vieles für die digitale Infrastruktur der Schulen getan. Im Gymnasium haben wir zudem für die Lehrer bessere Arbeitsbedingungen geschaffen. Wir sind jetzt in der Lage, Distanzunterricht zu organisieren. Im kommenden Jahr wird die Machbarkeitsstudie zur Zukunft der Grundschulen Lindenbaum und Bergerhof diskutiert, dazu soll es Workshops mit der Politik geben.

Gibt es bei dieser Studie bereits eine Tendenz?

Mans Ich kann so viel sagen, dass es interessante Ansätze gibt, an Ort und Stelle eine Lösung für die KGS Lindenbaum zu finden, etwa indem man zum Beispiel das Gebäude nach vorn zur Straße hin erweitern könnte. Das heißt nicht, dass ein Neubau vom Tisch ist. Diese Debatte werden wir Anfang des Jahres führen. Ich möchte betonen, dass die gesamte Diskussion für beide Schulen ergebnisoffen geführt wird.

Sie haben die Netz-Infrastruktur im Bereich der Schulen erwähnt. Das funktioniert allerdings nur, wenn das private Endgerät ein gutes Netz hat.

Mans Tatsächlich hat die Pandemie gezeigt, dass wir in Deutschland auf dem digitalen Gebiet noch hinterherhinken. Aus diesem Grund soll das Thema Breitbandausbau im kommenden Jahr bei uns in Radevormwald forciert werden. Die Aussichten sind gut, wir haben nun einen engen Schulterschluss mit dem Kreis und neue Bietermodelle. Wir sondieren, ob unsere Stadtwerke in den Ausbau eingebunden werden können.

Schauen wir weiter voraus ins kommende Jahr, das hoffentlich nicht mehr ausschließlich von Corona dominiert sein wird. Was hat die Verwaltung sich vorgenommen?

Mans Wir wollen im Zusammenspiel zwischen Politik und Verwaltung wichtige Akzente für die Zukunft unserer Stadt setzen. Als Beispiel ist der Fortgang der Arbeiten in Feldmannshaus zu nennen. In Karthausen wollen wir einen Schritt hin zu einer ökologisch verträglichen Neubausiedlung starten. Wir werden zudem nach den Abrissarbeiten an der Nordstraße mit dem Bau des neuen Gebäudes beginnen.

Hören Sie noch manchmal Kritik an diesem Vorhaben?

Mans Ich kann nur bekräftigen: Das ist kein Luxusprojekt, das sich die Verwaltung gönnt. Die Stadt zahlt für das Schul- und Jugendamt an seinem jetzigen Standort an der Kaiserstraße eine nicht unbeträchtliche Miete. Nun werden sie ein neues Domizil erhalten. Zudem wird die Ergänzung mit Vereinen und Drittanbietern ein wesentliches Element sein. Das hatten wir bisher noch nicht. Dieses Haus an der Nordstraße wird damit ein Treffpunkt für die Öffentlichkeit sein, das war eine der Voraussetzungen zum Erhalt von Fördermitteln und es wird die Attraktivität als „WohnZimmer“ der Stadt in Marktnähe steigern.

Wie sieht Ihr persönliches Fazit am Ende des Jahres aus?