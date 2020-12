Interview mit Werner Lenzen in Geldern : Ganz früh zum Einkaufen kommen

Werner Lenzen mit eigenem Feldsalat. Foto: Klatt

Interview GELDERN Der Marktbeschicker über das Angebot auf Gelderns Wochenmarkt an Heiligabend. Er rät den Kunden, nicht spät und kommen und Geduld mitzubringen.

Werner Lenzen gehört zum Inventar des Wochenmarkts in Geldern. Seit 1875 ist seine Familie dort vertreten. Der 50-Jährige sagt, was am Donnerstag auf dem Markt zu beachten ist.

Wie ist die Öffnungszeit des Gelderner Wochenmarktes an Heiligabend?

Werner Lenzen Offiziell von 7 bis 13 Uhr. Ich würde aber nach 12 Uhr nicht mehr viel riskieren, wenn es darum geht, noch etwas Spezielles zu bekommen. Ich rate dazu, am besten früh zum Einkaufen zu kommen und sein Glück zu versuchen.

Ich weiß von meinem Käsehändler, dass er am Donnerstag nicht da ist. Auch der Mann am Bäckereistand sagte mir, dass er nicht da sei. Wie sieht es bei den anderen Beschickern aus?

Lenzen Der Metzger ist nicht da, und auch nur ein Geflügelhändler. Aber sonst müssten die Marktbeschicker weitestgehend da sein.

Worauf sollten die Kunden, die am Donnerstag auf den Gelderner Wochenmarkt kommen, achten?

Lenzen Sie sollten Abstand halten und Rücksicht aufeinander und auf uns Markthändler nehmen. Und sie sollten auch und gerade an Heiligabend Ruhe und Geduld walten lassen.

Was sagen Sie denjenigen, die an Heiligabend noch auf der Suche nach Zutaten für ein umfangreiches Menü sind, also auf den letzten Drücker einkaufen?