Konzeptpapier für Radevormwald : Seniorenbeirat startet in die neue Ratsperiode

Radevormwald Nach erfolgreichen Jahren mit Veranstaltungen wie dem Bergischen Seniorentag gibt es neue Themen, die angepackt werden sollen.

Besetzung Die Mitglieder des in der Sitzung am 17. Dezember neu konstituierten Seniorenbeirates aus Radevormwald sind Cornelia Ronge-Bartsch, Bärbel Lippelt, Roswitha Winterhagen, Norbert Hengstwert, Johann-Eberhardt Pavenstedt, Klaus Wagner, der wiedergewählte Vorsitzende Wolf-Rainer Winterhagen (alle „aktiv55plus“), die stellvertretende Vorsitzende Renate Greif (CDU), Rolf Schäfer (CDU), Monika Zierden (Unabhängige Wählergemeinschaft) und Ulrich Rompf (Bündnis 90/Grüne).

Ein weiteres Thema, das in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle in der Arbeit des Beirates spielen soll, ist die Digitalisierung. Denn immer mehr ältere Menschen nutzen inzwischen das Internet. „Corona hat gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung auch für die Senioren ist“, sagt Winterhagen. „Stichworte sind da digitale Kommunikation, Einkaufen im Internet, computergestützte Assistenz-Systeme und Telemedizin.“ Natürlich wollen die Mitglieder des Beirates die „klassischen“ Seniorenthemen nicht vernachlässigen, etwa die ärztliche Versorgung und Pflegeangebote sowie den Gesundheitssport. Auch der Bedarf nach bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum für Senioren soll weiter auf der Agenda stehen – ein Aspekt, der bei den Plänen zur Stadtentwicklung eine wesentliche Rolle spielen wird. Mobilität und Möglichkeiten der Beteiligung am sozialen Leben für die ältere Generation in der Stadt sollen ebenfalls gewährleistet sein.