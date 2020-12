Weihnachtswetter in Radevormwald : Wann wird’s mal wieder richtig Winter?

Dieser Anblick wird sich nie wieder bieten: Die Alte Mühle im Wiebachtal in einer traumhaften Winterlandschaft. Das historische Gebäude versank bereits vor Jahrzehnten in den Wassern der Talsperre. Foto: Stadtarchiv Radevormwald

Radevormwald Gab es früher häufiger weiße Weihnacht? Viele sind davon überzeugt. In der Erinnerung bleiben Extreme am besten im Gedächtnis, weiß Bernhard Priggel. Er interessiert sich für Wetterextreme in der lokalen Geschichte.

Nein, auch in diesem Jahr wird es mit weißer Weihnacht nichts werden. Für Heiligabend sind Temperaturen von plus sechs Grad Celsius und Regen angesagt. Manche Wetterpropheten sehen zwar eine Chance für Schneefall in den Tagen darauf, aber eine weiße Pracht – damit ist kaum zu rechnen.

„Früher war es anders“, ist von älteren Menschen oft zu hören. Horst Enneper, Jahrgang 1940, hat keinen Zweifel daran, dass dieser Eindruck stimmt: „Dass die Winter früher schneereicher waren, kann ich nur bestätigen.“ Enneper, der ein halbes Jahrhundert für die CDU im Rat saß, wuchs in der Ortschaft Rochollsberg auf. „Von dort aus musste ich zur Schule nach Önkfeld gehen, und in den Wintern war das damals ein Drama, weil der Schnee so hoch auf den Wegen lag.“ Wenn die durchfrorenen Kinder dann in der Schule angekommen waren, so erinnert er sich, habe die Frau des Lehreres erst einmal die nassen Kleidungsstücke am Koksofen getrocknet.

Solche Erinnerungen können viele ältere Menschen erzählen. Aber manchmal spielen auch subjektive Eindrücke eine Rolle, meint Bernhard Priggel. Er ist nicht nur ein Kenner der regionalen Geschichte, sondern als Förster auch jemand, der viel draußen unterwegs ist. „Ich interessiere mich für Wetterextreme“, sagt er. Extrem waren in den vergangenen Jahren allerdings eher die Sommer. „Die jüngsten Jahre waren auffallend warm, das stimmt“, sagt er. In den vergangenen 25 Jahren sei die Schneemenge nicht mehr so hoch gewesen. Aber daraus müsse man nicht zwangsläufig den Schluss ziehen, dass es früher im Winter immer geschneit und gefroren habe. „In der Erinnerung bleiben schneereiche Winter besonders präsent, und so haben viele Menschen den Eindruck, dass die Winter früher strenger waren.“ An meteorologischen Daten lasse sich das nicht eindeutig belegen.

Es gibt jedoch eindeutige Beispiele. „Zum Beispiel war der Winter 1979/1980 sehr streng“, sagt Priggel. „An einem Tag fiel die Temperatur von plus 15 Grad auf minus 20 Grad in der Nacht.“ Auch in den 1990er Jahren habe es noch strenge Winter gegeben. „Ich kann mich erinnern, dass ich in dieser Zeit auf der Bever-Talsperre Schlittschuh gefahren bin“, erinnert sich der Förster. Berichte über extrem harte Winter aus dem 19. Jahrhundert können heute noch buchstäblich frösteln machen. „Es wird berichtet, dass in einem Jahr der Boden in 2,70 Meter Tiefe noch gefroren war.“