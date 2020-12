Unfall in Mönchengladbach : Auto fliegt zehn Meter weit über Kreisverkehr – Frau schwer verletzt

Mönchengladbach Im Mönchengladbacher Stadtteil Rheydt hat es in der Nacht auf Heiligabend einen schweren Unfall gegeben. Dabei flog ein BMW genau zwischen zwei Bäumen hindurch. Eine 20-jährige Beifahrerin wurde beim Aufprall schwer verletzt.

Am frühen Donnerstagmorgen hat sich in Mönchengladbach-Rheydt ein schwerer Unfall ereignet. Gegen 1.30 Uhr fuhr ein 21-Jähriger aus Neuss in seinem Auto auf der Breiten Straße in Richtung Gartenstraße. Am Kreisverkehr Breite Straße / Brucknerallee fuhr er offensichtlich ungebremst auf den dortigen etwa 30 Zentimeter hohen, stufenförmigen Bordstein, wie die Polizei am Donnerstagmorgen berichtet. Ein Teil des Bordsteins sei dadurch abgebrochen.