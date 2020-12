Unfall in Radevormwald : Rasante Autofahrt endet auf einer Wiese in Oberönkfeld

Oberönkfeld Mehrere Zeugen hatten den VW Lupo der Polizei gemeldet, weil dieser mehrfach mit laut aufheulendem Motor durch Radevormwald gefahren war. Gegen 7.30 Uhr fiel der Wagen in gleicher Weise in Oberönkfeld auf.

Da hatten sich ein 16- und 18-Jähriger aber zu einer denkwürdigen Autofahrt aufgemacht: Wie Polizeisprecher Michael Tietze am Dienstag mitteilte, endete die wilde Tour der beiden Insassen in ihrem VW Lupo am Montagmorgen auf einer Wiese in Oberönkfeld.