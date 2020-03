Coronavirus : Virus: Kreishandwerkerschaft sagt weitere Lossprechung ab

Oberberg Die Kreisverwaltung hat am Freitag die Bürger dazu aufgerufen, im Alltag einen Beitrag zu leisten, damit sich der Virus SARS-CoV2 nicht weiter verbreitet. Derzeit gibt es fünf bestätigte Fälle im Kreisgebiet.

Inzwischen sind weitere Veranstaltungen abgesagt worden, so auch die geplante Lossprechungsfeier der Kraftfahrzeuginnung Bergisches Land, die eigentlich am kommenden Freitag in Bergisch Gladbach stattfinden sollte. Zuvor hatte die Kreishandwerkerschaft bereits die Lossprechungsfeiern für die Metalltechnik- und die Elektroinnung abgesagt.