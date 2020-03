Sana Krankenhaus : Ärztin läuft in Antalya statt in Tokio

Ärztin läuft in Antalya statt in Tokio

Radevormwald Eigentlich wollte Dr. Martina Palz-Heinz mit ihren Freundinnen nach Tokio fliegen, um dort den Marathon zu laufen, auf den sie sich in den vergangenen Monaten vorbereitet hat, aber der Plan ging nicht auf.

„Die Nachricht hat uns natürlich erst mal sehr traurig gestimmt, aber im nächsten Jahr wird Corona wohl kein Thema mehr sein. Dann gehen wir das nochmal an“, erläutert die Medizinerin. In Japan durften nur die Profisportler starten, die Hobbyläufer mussten ihre Reisen stornieren. Spontan hatte sich Martina Palz-Heinz gemeinsam mit ihrer Laufgruppe, die insgesamt aus vier Frauen besteht, dazu entschieden, an einem Marathon in Antalya in der Türkei teilzunehmen, der zeitgleich am 1. März stattfand. „Wir sind hingeflogen und gelaufen“, sagt die Läuferin.