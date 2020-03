Infoveranstaltung in Rade : So erkennen Senioren Online-Betrüger

So erkennen Senioren Online-Betrüger

Infoveranstaltung in Rade

Radevormwald Kriminalhauptkommissar Walter Steinbrech informierte Senioren über Gefahren, die im Internet lauern. Das Interesse war groß.

Beratung im Internet Internetnutzer können sich online über die Gefahren des Internets und Kriminalität informieren. Sichere Anlaufstellen dafür sind die Internetseiten www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de . Die erste Internetseite stellt umfassende Informationen an Themen der Kriminalitätsvorbeugung und des Opferschutzes bereit. Darunter sind auch alle Themen zur Kriminalität im Internet zu finden. Die Website „K-Einbruch“ bietet zusätzlich Informationen zum Einbruchsschutz und stellt geeignete Sicherungstechnik vor.

Michael Scholz, verkleidet mit Hut und Sonnenbrille, schlüpfte in die Rolle des bösen Internetbetrügers, Martin Wiesemann in die des Nutzers. „Ich habe eine Mail von meiner Bank bekommen und soll über einen Link Informationen von mir angeben. Da kann etwas nicht stimmen“, sagte Martin Wiesemann und sensibilisiert seine Kunden für betrügerische E-Mails. Verdächtig sind auch angebliche Falschbuchungen, die über einen Link zurückgeschickt werden sollen, Anrufe aus dem Ausland oder TAN-Nummern, die nicht angefordert wurden. „Die Sparkasse und andere Banken werden sie nie online unter Zeitdruck setzen oder nach persönlichen Daten fragen. Das passiert ausschließlich im persönlichen Gespräch“, sagte Scholz.

Zeitdruck ist nicht nur ein beliebtes Druckmittel von Betrügern bei Online-Banking, sondern generell bei Internet- oder Telefonkriminalität. Das bestätigt auch Walter Steinbrech, der sich bei der Kreispolizeibehörde in Gummersbach um Prävention kümmert. „Schnelligkeit ist das Geschäft von Betrügern. Wer Ruhe bewahrt, sich Zeit nimmt und über die Forderungen der Betrüger nachdenkt, hat schon viel richtig gemacht“, sagte der Kriminalhauptkommissar. Die Gefahren im Internet lauern hinter freundlich formulierten E-Mails, die zum Geldüberweisen auffordern, aber auch bei Sicherheitslücken der Software. „Jeder Nutzer, auch von Smartphones, braucht eine aktuelle Schutzsoftware, um zu verhindern, dass Daten geklaut werden“, sagte Steinbrech. Am Ende ginge es bei Kriminalität im Internet immer nur um Geld, aber das könne auch in Form von Datendiebstahl erwirtschaftet werden. „Öffnen sie keine Links oder E-Mail-Anhänge, die ihnen komisch vorkommen“, warnte er.