249 neue Infektionen : Wieder zwei Corona-Tote im Kreis Viersen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind erneut zwei Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben. Wie der Kreis Viersen am Dienstag mitteilte, handelt es sich um einen 90-jährigen Mann aus Willich und eine 95-jährige Frau aus Viersen.

Dem Kreis Viersen wurden am Dienstag 249 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt – davon 61 in Willich, 31 in Kempen, 29 in Grefrath und 24 in Tönisvorst. Unter den Neuinfizierten sind Menschen aller Altersgruppen, 32 Fälle gibt es unter den Kindern bis neun Jahre, 38 unter den Zehn- bis 19-Jährigen, 40 unter den 20- bis 29-Jährigen, 37 unter den 30- bis 39-Jährigen, 33 unter den 40- bis 49-Jährigen, 30 unter den 50- bis 59-Jährigen, die übrigen entfallen auf Personen ab 60 Jahre. Einen neuen Fall gab es im Seniorenhaus St. Tönis.