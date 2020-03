Kommunalwahl : CDU will Kandidaten im März präsentieren

Rund ein halbes Jahr dauert es noch bis zu den Kommunalwahlen in NRW. Noch haben sich nicht alle politischen Kräfte in der Stadt positioniert. Foto: dpa/Ina Fassbender

Radevormwald Die UWG will sich mit ihrer Entscheidung zu einer Kandidatur Zeit lassen. Unklar ist, ob das Coronavirus die Wahlen behindern kann.

Ergebnisse 2015 Bei der Bürgermeisterwahl im Jahr 2015 sah das Ergebnis am Ende so aus: Johannes Mans als Kandidat der Alternativen Liste erhielt 52,60 Prozent der Stimmen, Bernd-Eric Hoffmann, Kandidat der UWG, kam mit 25,29 Prozent auf Platz zwei, Christian Viebach, gemeinsamer Kandidat von CDU und SPD, kam auf den dritten Platz mit 22,02 Prozent.

Auch bei der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) will man sich nicht treiben lassen. „Wir haben noch keine endgültige Entscheidung über eine Kandidatur getroffen“, erklärt Klaus Steinmüller, der Fraktionsvorsitzende. Man werde abwarten, wie sich die Kandidatensituation in der nächsten Zeit entwickelt. Allerdings geht Steinmüller davon aus, dass die UWG „vor den Osterferien“ eine deutliche Position haben wird. Bei der vergangenen Wahl war mit Bernd-Eric Hoffmann ein eigener Kandidat der Wählergemeinschaft für das Amt des Bürgermeisters angetreten. Er schaffte es nach dem Wahlsieger Johannes Mans sogar auf den zweiten Platz.

Derzeit ist freilich weniger die kommende Wahl das große Thema in der Region, sondern die Sorge wegen einer Ausbreitung des Coronavirus. Könnte die Krankheit die Vorbereitungen der Wahl etwa beeinträchtigen, wenn Personal in der Verwaltung und ehrenamtliche Helfer nicht zur Verfügung stehen?

Jochen Knorz, der Leiter des Ordnungsamtes, räumt ein, dass es für so einen extremen Fall noch keine Erfahrungswerte gebe. „Sich darauf vorzubereiten, ist schwierig. Allerdings wäre das dann kein Problem, das nur auf eine Kommune beschränkt wäre.“ In diesem Fall wären das Land und der Kreis gefragt, um organisatorischen Problemen vorzubeugen.

Für den Fall, dass unvermutet zu wenig Wahlhelfer zur Verfügung stünden, weil das Virus zugeschlagen hat, können theoretisch Bürger zwangsverpflichtet werden. „Wir gehen dann nach dem Melderegister vor. Die Helfer müssten einen Querschnitt der Gesellschaft repräsentieren, beispielsweise was die zahlenmäßige Verhältnis von Männern und Frauen angeht.“, erläutert Jochen Knorz. Für jene, die dann verpflichtet werden, ist Ablehnung keine Option – sie müssen in den Wahllokalen erscheinen. Ein solcher Fall ist in den Annalen der Stadt allerdings noch nie vorgekommen.

Drängender als in Nordrhein-Westfalen ist das Problem derzeit in Bayern, wo die Kommunalwahlen am 15. März stattfinden sollen. Innenminister Joachim Hermann (CSU) hat zur Besonnenheit gemahnt und verfügt, dass in den Wahllokalen Aushänge mit Hygiene-Empfehlungen hängen sollen. Landratsämter und Gemeinden sind außerdem angewiesen, in den Wahllokalen und Räumlichkeiten zur Stimmenauszählung genügend Handreinigungsmittel zur Verfügung zu halten.