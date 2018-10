Grüne verärgert über neues Baugebiet in Radevormwald

Radevormwald Die vorgesehenen Ausgleichsflächen seien nicht ausreichend, erklärt Ratsmitglied Bernd Bornewasser.

(s-g) Die Fraktion von Bündnis 90/Grüne übt Kritik an der Umweltpolitik in Radevormwald. Ratsmitglied Bernd Bornewasser greift in einer Stellungnahme auf der Internetseite des Grünen-Ortsverbandes unter anderem die Entscheidung über das Baugebiet Karthausen auf. Der Rat hatte in der Sitzung am 10. Oktober den Weg für die Bauleitplanung frei gemacht. Die Grünen hatten sich mit anderen Fraktionen ohne Erfolg gegen das Vorhaben gestellt.