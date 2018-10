Wuppermäuse bei Landbäckerei Fischer zu Gast

Radevormwald : „Wuppermäuse“-Kinder besuchen Landbäckerei

Die Kinder lernten bei ihrem Besuch der Landbäckerei viel Interessantes rund ums Backen. Foto: Kindergarten Wuppermäuse

Radevormwald Mit der Herstellung von Backwaren kennen sich die ABC-Strolche der Evangelischen Kindertageseinrichtung „Die Wuppermäuse“ nun aus. Der Besuch in der Landbäckerei Fischer an der Lambecker Mühle ist für die Vorschulkinder einer der Höhepunkt in ihrem letzten Kindergartenjahr.

Es ist ein Glücksfall für die Wuppermäuse, dass es in ihrer Umgebung noch einen Bäckermeister wie Matthias Fischer mit eigener Backstube gibt, der auch noch ein Herz für Kinder hat.

Mit viel Einfühlungsvermögen erklärt er den Kindern sein Handwerk. Da wird so mancher Berufswunsch neu bedacht. Ob aus den neugierigen Vorschulkindern mal Bäckermeister werden ist noch ungewiss. Aber alle sind sich einig: „Selbst gebackenes Brot vom Bäcker Fischer schmeckt einfach lecker.“ Da müssen die Kinder auch nicht lange überlegen, ob sie frisch gebackenes Brot für das gesunde Frühstück mit in den Kindergarten nehmen. Aidan ist am nächsten Tag noch so begeistert von dem Bäckerei-Besuch, dass er lautstark verkündet: „Ich muss meiner Mama unbedingt sagen, dass wir das Brot jetzt immer beim Bäcker Fischer kaufen müssen. Das schmeckt mir sooo gut.“

(s-g)