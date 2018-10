Grundschule in Radevormwald bekommt neuen Standort

Radevormwald Die Christdemokraten möchten wissen, wann ein Neubau bereitstehen würde. Die Verwaltung geht davon aus, dass im Schuljahr 2023/24 im Neubau unterrichtet werden kann. Standort soll die Ecke Blumenstraße/Neustraße sein.

Die Raumverhältnisse in der Katholischen Grundschule Lindenbaum in Radevormwald sind seit Jahren beengt. Deshalb beraten Politik und Verwaltung über eine Lösung, die beispielsweise ein neuer Standort sein könnte. Die CDU-Fraktion will nun mit einem Antrag für die kommende Sitzung des Schulausschusses am 19. November das Thema nach vorne bringen. Sie möchte von der Verwaltung wissen, wann ein solcher Neubau genutzt werden kann und ob es möglich ist, den Prozess zu beschleunigen. Außerdem wollen die Christdemokraten wissen, ob für die Container an der KGS, in denen der Offene Ganztag stattfindet, eine Vertragsverlängerung vorgenommen werden kann, bis das neue Schulgebäude bereitsteht.