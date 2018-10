Grüne wollen mehr Tempo 30 in Radevormwald

Radevormwald Der Verkehrsausschuss tagt am 31. Oktober über eine Antrag der Grünen-Fraktion. Sie ruft Anwohner der Ispingrader Straße auf, zu der Sitzung zu erscheinen. Die Unfallzahlen sind laut der Verwaltung aber nicht auffällig.

Wird die Ispingrader Straße ein Tempo-30-Gebot bekommen? Darüber berät am 31. Oktober der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr. Die Fraktion Bündnis 90/Grüne hatte Ende 2017 die Verwaltung gebeten, zu überprüfen, ob eine Tempo-30-Zone „entlang der Ispingrader Straße, begrenzt durch die Kreuzung Bahnhof-, Hölterhofer-, Albert-Osenbergstraße, dem Ortsausgangsschild in Richtung Ispingrade und dem Ortsausgangsschild Kohlstraße in Richtung Kaffeekanne“ eingerichtet werden könne.