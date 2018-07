Radevormwald: Ärger wegen neuen Baugebietsplänen

Radevormwald Schutzwürdige Tiere wie der Rotmilan könnten durch das Großprojekt beeinträchtigt werden

Was die Menschen vor allem erschreckt, ist die schiere Größe des Vorhabens. „Das hat ja gigantische Ausmaße. Das müsste zusammengeschrumpft werden.“ 14,5 Hektar groß ist die fragliche Fläche, bis zu 500 Baugrundstücke sollen dort entstehen. Außerdem sieht Nowara ein Verkehrschaos auf der schmalen Straße kommen, über die das Gebiet erschlossen werden soll. „Der Landesbetrieb will nur eine einzige Zufahrt, die Stadt geht von zwei aus“, sagt er.

Kritiker des Vorhabens - zu denen auch die Mitglieder der Grünen und der Alternativen Liste zählen - verstehen nicht, dass es unbedingt das Landschaftsschutzgebiet vor den Toren der Stadt sein muss. „Es gibt noch zwei weitere Baugebiete, die in Frage kämen“, meint Nowara „Das eine wäre Nagelsiepen, das andere liegt in der Nähe des Kommunalfriedhofs.“ Es sei also durchaus nicht so, wie es Verwaltung und CDU darstellten, dass Karthausen die einzige Chance ist, um neues Bauland in Radevormwald zu schaffen.