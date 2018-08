Debatte über neues Baugebiet in Radevormwald

Radevormwald Die Pläne für das große neue Baugebiet am Rand von Radevormwald polarisieren Bürger und Politik. Naturschützer sehen allerdings wenig Handhabe, um gegen die Verwirklichung der Bauvorhaben vorzugehen.

Die Debatte um das geplante Baugebiet Karthausen im Westen von Radevormwald kommt zunehmend in Fahrt. Auf die Aussagen des CDU-Fraktionsvorsitzenden Dietmar Busch fühlten sich mehrere Leser aufgerufen, Leserbriefe zu schreiben ( Seite C 2 ). Busch hatte das Projekt gegen Kritik verteidigt und darauf verwiesen, auch das Baugebiet Jahnstraße sei anfangs umstritten gewesen.

Gegner des Projektes, darunter viele Anwohner, kritisieren die Größe, die das Baugebiet am Ende haben soll (14,5 Hektar) und befürchten Folgen für schützenswerte Tiere. Kathi Hentzschel, Geschäftsführerin des Bergischen Naturschutzvereins in Radevormwald, sieht allerdings wenig Chancen, mit den Argumenten des Naturschutzes das Baugebiet zu verhindern. „Natürlich sind wir im Verein gegen eine weitere Neuerschließung von Grünland.“ Aber der Status des Landschaftsschutzgebietes habe die Verwaltung nie daran gehindert, Gebiete zu überplanen. Zudem werde die Fläche bereits landschaftlich genutzt, ist also keine unberührte Natur. Dass ein Rotmilan vor Ort gesichtet wurde – ein Vogel, der auf der Roten Liste steht – wird nach Hentzschels Einschätzung ebenfalls keine Rolle spielen. „Der Rotmilan ist in unserer Region nicht so selten“, sagt sie. Ein Brutpaar sei im Süden der Stadt bekannt. Ihr Fazit: „Wir haben schlechte Karten.“ Schön wäre es, sagt sie, wenn die Stadt bei der Entwicklung des Gebietes auf ökologischen Siedlungsbau setzen würde. Davon sei aber noch nichts zu sehen.