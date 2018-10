Kalender 2019 zeigt historische Motive aus Radevormwald

Das Kalenderblatt des Monats März zeigt die Kirche am Markt im Jahr 1950. Foto: Heimatmuseum Radevormwald

Radevormwald Auch für 2019 hat Karl Schmidt wieder einen historischen Jahresbegleiter zusammengestellt.

Für jeden Monat gibt es ein historisches Motiv zu sehen. Auch Postkartenbilder werden gezeigt. Sie werden bei alteingesessenen Radevormwaldern Erinnerungen wecken. So zeigt etwa das Bild für den April die Kaiserstraße, wie sie sich den Bürgern im Jahr 1910 als Anblick bot – mit buckligem Straßenpflaster. Eine Zeichnung von Paul Wellershaus zeigt die vier charakteristischen Türme der Stadt in den 20 Jahren.

Manche abgebildete Gebäude existieren nicht mehr. Zum Beispiel das Hotel Fasbender in der Kaiserstraße, das in den Nachkriegsjahren abgerissen wurde. Oder die alten bergischen Häuser in der Hochstraße, die jetzt Bischof-Bornewasser-Straße heißt. Wie der Verlag mitteilt, wurden die Bilder vom Archiv des Heimatmuseums zur Verfügung gestellt, zwei Fotomotive sind von Karl-Heinz Trott.