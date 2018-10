Hückeswagen: Amüsanter Ausflug in die Vergangenheit

Hückeswagen 25 ehemalige Schüler der Hückeswagener Volksschule Dörperhöhe kamen jetzt in der Nachbarstadt Radevormwald zum Klassentreffen zusammen. Dabei wurden bei bester Stimmung Anekdoten und Erinnerungen ausgetauscht.

Schule Die Schule Dörperhöhe wurde von ihrer Einweihung im Jahr 1877 bis zur Volksschulreform im Jahr 1968 betrieben. Die 18 Schüler, die damals noch dort in den Unterricht gingen, wurden überwiegend der Schule in Bornefeld zugewiesen.

Aber auch an Streiche erinnert er sich gerne. „Mein Mitschüler Hans Gerd Langguth hat besonders gerne einen anderen Mitschüler geärgert, indem er mit den Fingern über die Schiefertafel gekratzt hat. Das Geräusch hat den anderen ganz fuchsig gemacht“, sagt er und lacht. Überhaupt wird viel und ausgiebig gelacht. Was ja neben dem Erinnern an die gemeinsame Schulzeit Sinn und Zweck eines Klassentreffens ist. Auch die Freundinnen Matteikat und Dreb erinnern sich: „Ich bin 1955 von der Schule gegangen – im gleichen Jahr war auch meine Konfirmation“, sagt die 78-jährige Matteikat. Damals habe es so stark geschneit, dass am Pferdewagen, mit dem sie auf dem Weg zur Kirche gewesen sei, die Deichsel gebrochen sei. „Dadurch bin ich zu spät zu meiner Konfirmation gekommen“, sagt sie und schmunzelt.