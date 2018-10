Mundart in Radevormwald erfreut Senioren

Mundart-Besuch in Radevormwald : Vertraute Rader Mundart weckt bei Senioren schöne Erinnerungen

Hans-Joachim Harnischmacher bei seinem Besuch am Freitagnachmittag im Seniorenzentrum. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Hans-Joachim Harnischmacher erfreute die Bewohner des Seniorenzentrums an der Uelfestraße mit Anekdoten auf „Ruötsch Platt“.

Hans-Joachim Harnischmacher hat Glück. Er lebt mit 90 Jahren in seinen eigenen vier Wänden, verreist mit seinem Wohnmobil, treibt Sport und trifft jeden Tag viele Menschen. Er ist mit einer starken Gesundheit gesegnet, von der die meisten Senioren in seinem Alter nur träumen können. Viele seiner ehemaligen Klassenkameraden und seine alten Freunde leben mittlerweile in Seniorenheimen, unter anderem in dem an der Uelfestraße. Obwohl sie mit gesundheitlichen Problemen kämpfen, ist das Langzeitgedächtnis der meisten Bewohner des Seniorenwohnzentrums auf der Höhe. Geschichten aus ihrer Kindheit und Jugend erwärmen ihre Herzen und genau deswegen hat sich Hans-Joachim Harnischmacher am Freitag auf den Weg in das Seniorenheim gemacht. Mit wem können die Bewohner sonst über ihre Erinnerungen sprechen, wenn nicht mit denjenigen, die sie selber erlebt haben?

Mit einer großen Gruppe von Männern und Frauen schwelgte der rüstige Rader in alten Zeiten, redete mit ihnen in der Rader Mundart, die zu ihrer Blütezeit in Radevormwald noch an der Tagesordnung war, und ließ die besten Anekdoten aus der gemeinsamen Jugend aufleben.

Mit seinem Charme und seinem Witz zog Hans-Joachim Harnischmacher alle Senioren mit. Nach wenigen Minuten entwickelte sich der Andachtsraum des Wohnzentrums zu einem lebendigen Ort, an dem gelacht, gesungen und geredet wurde. Viele hielten sich die Bäuche vor Lachen, wischten sich glückliche Tränen aus den Augenwinkeln und waren fest in das Treffen involviert.



Mit der Unterstützung von Hanna Ottofülling an der Gitarre stimmte Hans-Joachim Harnischmacher einige Lieder an, darunter auch einen Kanon über den großen Stadtbrand Radevormwalds.