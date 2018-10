Radevormwald will im Bürgerhaus wieder Feiern erlauben

Neues Konzept in Radevormwald

Radevormwald Die Verwaltung legt ein Konzept vor, das auch wieder Hochzeits- und Geburtstagsfeiern in dem Gebäude erlauben soll. Seit 2011 war das nicht mehr möglich. Auch eine mobile Bühnentechnik für kleinere Veranstaltungen soll es geben.

Seit dem Jahr 1981 ist das Bürgerhaus am Schlossmacherplatz der wichtigste Veranstaltungsort in Radevormwald. Hier ist die Stadtbücherei untergebracht, hier finden Theateraufführungen, Ausstellungen und Konzerte statt, und hier tagen auch der Rat und die Ausschüsse. Künstler wie beispielsweise die „Bläck Fööss“ und die „Höhner“, Willy Millowitsch und Hanns Dieter Hüsch haben hier gastiert.

Die Verwaltung hat nun für den kommenden Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr eine Vorlage zusammengestellt, in der einerseits der Ist-Zustand dargestellt wird, andererseits Pläne für Veränderungen und Baumaßnahmen aufgeführt werden.

So erwägt die Stadt, das Bürgerhaus wieder zu einem Standort für private Feiern zu machen. Seit dem Jahr 2011 wurden in den Gebäude keine Anlässe wie Hochzeiten oder Geburtstage mehr veranstaltet. Bis dahin hatte die Stadt das Bürgerhaus eine Zeit lang für Feiern so kostengünstig geöffnet, dass bei vielen privaten Veranstaltungen keine Kostendeckung erreicht werden konnte.„Um den Bürgerinnen und Bürgern von Radevormwald aber eine Nutzungsmöglichkeit anbieten zu können, wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, das Bürgerhaus für kleinere Feiern (bis maximal 150 Gäste und maximal fünf Veranstaltungen im Jahr) wieder zur Verfügung zu stellen.“ Dies allerdings mit einem Nutzungsvertrag nebst Kaution, um möglichen Beschädigungen und Verunreinigungen zu begegnen.