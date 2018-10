Vom Brand betroffene Firma in Radevormwald wird verkauft

Unternehmen in Radevormwald

Am 20. September brannte es bei der Firma Inter-Union. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Laut Medienberichten will die Deutsche Bahn die MTS-Gruppe für 400 Millionen Euro veräußern.

(s-g) Nach dem Großbrand eines Hallenkomplexes der Firma Inter-Union in Radevormwald gibt es nun eine neue Meldung, die den Mitarbeitern des Unternehmens Sorgen machen dürfte. Wie die „FAZ“ berichtet, will die Deutsche Bahn die MTS-Gruppe, zu der auch Inter-Union gehört, verkaufen – für 400 Millionen Euro. Die MTS-Gesellschaft, deren Name „Marken-Service-Technik“ bedeutet, gehört zur Deutsche-Bahn-Tochter Schenker. Die Bahn hatte bislang den Verkauf nicht bestätigt.