Theater : „Kirschgarten“ – eine wehmütige Komödie

Das Stück „Der Kirschgarten“ feierte am 10. Mai Premiere am Rheinischen Landestheater Neuss. Am 22. Mai ist es im Bürgerhaus in Radevormwald zu sehen. Foto: Björn Hickmann/ stage picture

Radevormwald Das Rheinische Landestheater aus Neuss führt am Mittwoch, 22. Mai, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus den Klassiker des russischen Dramatikers und Erzählers Anton Tschechow auf – ein sehenswertes Werk mit viel versteckter Symbolik.

„Mein nächstes Stück wird unbedingt komisch werden“, so hatte Anton Tschechow (1860 bis 1904) den „Kirschgarten“ angekündigt. Dieses Stück, das letzte, das er schrieb, bevor er an Tuberkulose starb, ist allerdings kein Werk, das spontan zum Lachen reizt. Für Tschechow, den Schilderer der russischen Gesellschaft an der Schwelle zum 20. Jahrhundert, entstand der Humor aus dem Widerspruch zwischen den Träumen, Idealen und nostalgischen Gefühlen, die die Figuren treiben, und ihrer Gegenwart, die von Stagnation und Leere gekennzeichnet ist. Auch im Stück „Der Kirschgarten“ tritt dies zutage.

Das Rheinische Landestheater Neuss bringt diesen Klassiker am Mittwoch, 22. Mai, 19.30 Uhr, auf die Bühne des Bürgerhauses. Bereits um 19.10 Uhr gibt es eine Einführung zum Stück im Foyer.

Info Vom Humoristen zum großen Schriftsteller Biografisches Anton Tschechow wurde in Taganrog am Asowschen Meer geboren und verlebte eine freudlose Kindheit in kleinen Verhältnissen. Er studierte Medizin und unterstützte seine verarmten Eltern und Geschwister finanziell durch den Ertrag kleiner Geschichten für humoristische Blätter. Ältere Schriftsteller-Kollegen wurden auf sein Talent aufmerksam und ermutigten ihn, auch ernste Themen aufzugreifen. Neben seiner Arbeit als Arzt – arme Patienten behandelte er meist umsonst – wurde er in den folgenden Jahren als Autor von Kurzgeschichten bekannt. In Zusammenarbeit mit dem „Moskauer Künstlertheater“ unter dem legendären Stanislawski schuf er die Stücke „Die Möwe“, „Onkel Wanja“, „Drei Schwestern“ und „Der Kirschgarten“ die zum eisernen Bestand des Welttheater-Repertoires gehören.

Nach fünf Jahren kehren Ljubow Andrejewna und ihre 17-jährige Tochter Anja aus Paris in ihre Heimat Russland und auf ihr Landgut zurück, das für seinen wundervollen Kirschgarten in der ganzen Gegend berühmt ist. Doch das Gut ist mittlerweile rettungslos verschuldet. Die Zwangsversteigerung droht.

Der Kaufmann Lopachin schlägt vor, den Kirschgarten abzuholzen und das Gelände parzelliert zum Bau von Sommerhäusern anzubieten. Doch die Besitzerin weigert sich, das Gut durch Verkauf zu retten. Sie kann nicht von ihm lassen, auch wenn es sie schon längst nicht mehr interessiert. Zu sehr hängt sie an ihren Erinnerungen an ihren Mann und ihren kleinen Sohn, die beide auf dem Gut gestorben sind. Anja hingegen möchte die Vergangenheit hinter sich lassen und mit dem ehemaligen Hauslehrer Trofimow ein neues Leben beginnen. Die übrigen Bewohner halten ebenfalls an ihren Erinnerungen fest und hoffen auf die finanzielle Unterstützung einer reichen Tante. Aber das Wunder geschieht nicht, der Kirschgarten wird versteigert, und Lopachin wird der neue Besitzer.

Der Kirschgarten kann als Symbol für den absteigenden russischen Adel gesehen werden, das zunehmend durch das robuste, von keinen Sentimentalitäten belastete Bürgertum verdrängt wird. Lopachin, der Emporkömmling, legt am Ende die Axt an. Und Tschechow, der selber von einer fortschrittlichen, offeneren Zeit träumte, die das verlotterte Russland seiner Zeit verändern sollte, überlässt es dem Zuschauer, für wen am Ende sein Herz schlägt – in seinen Stücken gibt es weder strahlende Helden noch strahlende Schurken. „Die Menschen gehen nicht zum Nordpol“, sagte er einmal. „Sie essen Suppe und streiten sich mit ihrer Frau.“

Mit dem „Kirschgarten“, der ja ein Stück des Abschieds ist, endet auch die 70. Spielzeit des Kulturkreises Radevormwald. Am Samstag, 1. Juni, folgt noch als Sonderveranstaltung der Besuch der Oper „Carmen in Wuppertal.