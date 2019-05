Radevormwald : Kita-Kinder fegen ihren Wald

Auch das schlechte Wetter konnte die Kinder von der Kita „Sprungbrett“ nicht von der Müllsammelaktion abhalten. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die Waldkinder der Kita Sprungbrett in Bergerhof machten sich am Freitagnachmittag auf, ihren liebgewonnen „Spielplatz“, das Espert-Wäldchen hinter der Schillerstraße wieder einmal gründlich zu säubern. Ungewöhnliche Fundstücke kamen da zum Vorschein. Jetzt ist der Wald wieder tip-top.

Ein munteres Treiben herrschte am Freitagnachmittag im Wäldchen in Bergerhof. 23 Kinder, teils aus der „Waldgruppe“ und Teils Tageskinder des Stammhauses im Alter zwischen drei und sechs Jahren waren mit Müllsäcken angerückt. Wo etwas Verdächtiges glitzernd auf dem Waldboden lag, wurde sofort eingegrenzt. Ab damit in den Müllsack. Es hat nichts auf dem Waldboden zu suchen. Ein klares Ziel bei der diesjährigen Müllaktion der Kindertagesstätte.

Mark hat soeben etwas gefunden, was so gar nicht wie ein Blatt oder Stein aussieht. „Komisch. Das ist ja ein Stück von einer Fliese“, staunt der Sechsjährige. Seine Begleiter Alex (fünf Jahre) und Vater Alexander Spe staunen nicht schlecht. „Wer wirft denn so etwas in einen Wald“, fragt der Vater. Die Scherbe wird kurzerhand in den blauen Müllsack gesteckt. „Wir haben darin sogar schon Glasstücke gesammelt“, erzählt Mark aufgebracht.

Die Kinder sind mit Handschuhen und Greifzangen ausgestattet, um ihre Fundstücke in den Sack zu befördern. „Die beiden Jungs sind mit großen Eifer dabei“, lobt Alexander Spe. Er ist zum ersten Mal als Begleiter der kleinen „Müllkolonne“ mit von der Partie. Auch Amani Müller hat sich daheim freimachen können, um ihre Zwillinge Hannes und Clara (4) beim Müllsammeln begleiten zu können. „Es ist schon sehr verwunderlich, was hier alles zu finden ist. Meinen Kinder ist es sehr wichtig, hier mitzuhelfen“, erzählt sie. Im letzten Jahr sei der Vater bei der Aktion dabei gewesen, in diesem Jahr wolle sie selbst einmal sammeln.

„Wir führen diese Müllaktion jedes Jahr einmal durch. Die Kinder betrachten dieses Wäldchen hier als ihr eigenes und sind dabei sehr engagiert, es sauber zu halten“, so Kerstin Feldhoff. Sie leitet zusammen mit Lena Dürhold die Gruppe „Müllsammler-Kinder“. Sie alle spielen hier in der Natur bei jedem Wetter sehr gerne und haben im gemütlichen Bauhaus am Waldrand so etwas wie ein „Zuhause“ gefunden. „Natürlich muss das Zuhause auch sauber sein und bleiben. Das haben die Kinder verstanden“, so Kerstin Feldhoff. Die Müllsammelaktion sei nun ein Beitrag zu den „Fridays for Future“, betont sie. Weiter berichtet sie von Fundstücken wie Autoreifen und Kleinmöbel, die in den letzten Jahren gefunden wurden.