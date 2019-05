Jubilare : Rader CDU ehrt treue Mitglieder

Radevormwald Manche der Jubilare sind schon seit einem halben Jahrhundert in der Lokalpolitik dabei.

In einer besonderen Feierstunde ehrte die CDU Radevormwald langjährige Mitglieder. Der Vorsitzende Gerd Uellenberg hob besonders hervor, dass man aus grundlegenden Überzeugungen vor vielen Jahren in die CDU eingetreten ist. Das bedeutet nicht automatisch volle Übereinstimmung mit allen aktuellen Einzelentscheidungen. Aber wie in einer langen Partnerschaft sei es das Fundament, welches langfristig trägt. Er dankte allen Jubilaren für die langjährige Treue und Mitarbeit in vielen verschiedenen Gremien und das besondere Engagement in der Gesellschaft für die Ziele der Union.