Wartburghaus : „Kids Disco“ der evangelischen Jugend im Wartburghaus

Radevormwald Im Wartburghaus gibt es neben Musik mit DJ auch Pizza und Softdrinks.

(s-g) Kurz vor den Sommerferien startet die evangelische Jugend Radevormwald am Samstag 25. Mai, von 18 bis 21 Uhr eine erstklassige Disco und lädt dazu in die untere Etage des Wartburghauses an der Telegrafenstraße ein. Die Disco ist für Kinder und Jugendliche von 9 bis 13 Jahren aus Rade und Umgebung gedacht. Der Eintritt beträgt einen Euro. Wie auch schon bei den vergangenen Discos der evangelischen Jugend Radevormwald freut sich das Team, wenn wieder bis zu 100 Kids im Wartburghaus zu der aktuellen Club- und Chartmusik feiern kommen.