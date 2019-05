Ausblick : Fazit nach Stadtfest fällt positiv aus

Radevormwald Ob es auf dem Stadtfest 2020 einen historischen Jahrmarkt geben wird, steht noch nicht fest, denn der Rummel kostet viel Geld.

Das Stadtfest der Werbegemeinschaft „Rade lebt“ war ein Erfolg. Aus Sicht des Vorsitzenden Marcus Strunk hat alles gut funktioniert. Das Bühnenprogramm ist nach wie vor ein Publikumsmagnet. „Das Bühnenprogramm wird immer wichtiger und zieht die Besucher in die Innenstadt. Freitag- und Samstagabend war der Marktplatz voll“, sagt er. Positive Rückmeldungen hat er auch zu den Zwischenverlosungen bekommen, die am Wochenende auf dem Markt stattgefunden hatten. Obwohl es nur kleine Sachpreise aus Industrie und Geschäftswelt gab, erreichte die Werbegemeinschaft eine hohe Teilnehmerzahl. Zu der Verlosung des VW UP war natürlich noch mehr los.