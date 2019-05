Bildungspolitik : Wird KGS zum Zankapfel im Wahlkampf?

Die KGS Lindenbaum ist derzeit im Gebäude an der Kaiserstraße untergebracht. Doch viele Politiker können sich vorstellen, einen Neubau an anderer Stelle zu errichten. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Muss die Katholische Grundschule Lindenbaum ihren Standort verlassen oder ist ein Umbau an der Kaiserstraße möglich? Bei der Debatte unter den Politikern in Radevormald spielt auch das neue Baugebiet Karthausen eine Rolle.

Die Meinungen über die Zukunft der Katholischen Grundschule Lindenbaum (KGS) gehen in der Politik auseinander. Soll das Gebäude am jetzigen Standort an der Kaiserstraße umgebaut werden, wie die Verwaltung es vorschlägt, oder ist ein Neubau an der Blumenstraße die bessere Lösung?

Für die CDU-Fraktion ist ein Umbau an Ort und Stelle die beste Lösung. Ratsmitglied Dejan Vujinovic hatte für die Christdemokraten diese Lösung jüngst im Schulausschuss verteidigt. Auf eine Lösung konnten sich die Politiker in dem Gremium nicht einigen – es wird in den Fraktionen noch weiter beraten. Vujinovic macht sich nun Sorgen darüber, dass das Thema jetzt monatelang zerredet wird. „Es wäre schlimm, wenn die Zukunft der Grundschule nun als Thema im Wahlkampf verwendet wird“, sagt er. Das wäre für Schüler und Lehrer, die zurzeit in den beengten Verhältnissen des Gebäudes arbeiten, nicht gut. Die CDU sieht in der geplanten Erweiterung an der Kaiserstraße eine Möglichkeit, die Problem rasch zu beheben. Vujinovic verweist darauf, dass Schulleiterin Barbara Janowski erklärt habe, mit dieser Lösung könne man gut leben.

Info Ein Bekenntnisschule in Trägerschaft der Stadt Schule Die KGS Lindenbaum ist eine von derzeit drei Grundschulen (GGS Stadt und Verbundgrundschule Bergerhof-Wupper mit zwei Standorten). Ursprünglich eine Bekenntnisschule, ist sie heute in städtischer Trägerschaft, der traditionelle Name wurde jedoch beibehalten. Derzeit werden 180 Kinder von neun Lehrern in acht Klassen in der KGS unterrichtet. Das Gebäude ist 110 Jahre alt. Es gibt einen Offenen Ganztag, eine Küche, eine Schülerbücherei, einen Werkraum und eine Aula. Seit Jahren sind die beengten Raumverhältnisse ein Thema.

Die Gegenposition nehmen die Vertreter der Alternativen Liste (AL) ein. Fraktionsvorsitzender Rolf Ebbinghaus ist überzeugt: „Die Schule Lindenbaum ist am jetzigen Standort nicht entwickelbar.“ Indirekt habe die Verwaltung das ja im Ausschuss auch zugegeben, meint er und bezieht sich auf eine Aussage des Schulamtsleiters über die pädagogischen Möglichkeiten am neuen Standort.

Dass der Neubau die Stadtkasse mehr belasten wird als ein Umbau sei ihm durchaus bewusst, sagt Ebbinghaus. „Aber die schlimmsten Kosten sind immer solche, die man später in den Wind schreiben muss“, erklärt er. Und dies könne passieren, wenn sich zeige, dass der Standort an der Kaiserstraße doch nicht funktioniere.

Auch Dejan Vujinovic hat die Kostenfrage im Blick. Angesichts der vielen Projekte, die die Stadt derzeit anpackt – etwa die Integrativen Handlungskonzepte in der Innenstadt und den Wupperorten – hält der CDU-Mann es für geboten, nicht leichtfertig neue Großprojekte in die Wege zu leiten. Die Stadt schätzt, dass ein Neubau etwa 13 Millionen Euro kosten wird. „Wir dürfen nicht vergessen, dass durch das neue Baugebiet Karthausen auch die Schülerzahl der Grundschule Bergerhof steigen wird“, erklärt Vujinovic. Das bedeute, die dortige Grundschule müsse vermutlich ebenfalls erweitert werden – ein Grund, jetzt nicht fröhlich das Geld für Bildung sorglos auszugeben.