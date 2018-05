Radevormwald : Carsten Brodesser ist zu Gast beim Senioren-Treff

Radevormwald Der Senioren-Treff der Martini-Gemeinde lädt zur nächsten Veranstaltung am Samstag, 2. Juni, um 15 Uhr ins Gemeindehaus an der Uelfestraße ein. Zu Beginn gibt es eine besondere Kaffeetafel. Danach berichtet der Bundestagesabgeordnete des Oberbergischen Kreises, Carsten Brodesser (CDU), über seine Arbeit in Berlin. Er steht im Anschluss auch für Fragen zur Verfügung. Der letzte Teil des Nachmittages ist dann der seelsorgerischen Arbeit gewidmet. In Form einer Andacht gibt Pfarrer Florian Reinecke Erläuterungen zu einem Bild mit dem Titel "Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen". Wie immer sind auch Besucher, die nicht zur Martini-Gemeinde gehören, herzlich bei dieser Veranstaltung willkommen.

Sa. 2. Juni, 15 Uhr, Gemeindehaus, Uelfestraße.

(s-g)