Steinmetz- und Steinbildhauermeisterin Zwei Qualitätszeichen für Cornelia Pastohr aus Neuss

Die Qualitätsoffensive der Landesinnung kann auch als Beitrag der Steinmetze und Steinbildhauer zur Friedhofskultur in Deutschland verstanden werden, die 2020 in den Stand eines immateriellen Kulturerbes erhoben wurde. So empfiehlt die Landesinnung, dass mit dem Qualitätszeichen versehene Steine nach Ablauf der Gräberzeiten nicht entsorgt, sondern erhalten werden. Zum Beispiel in der Form, das alte Steine mit Denkmalcharakter von neuen Nutzern übernommen werden. „Gute Steine können sogar als Kunsthandwerk für den privaten Garten geeignet sein“, sagt die junge Frau, „sie stehen als Skulptur für sich.“ Nachträgliche Veränderungen an den Steinen sind nicht erlaubt. Cornelia Pastohr möchte jedenfalls mit ihrer Arbeit Zeichen für die Friedhofskultur setzen. lue-