Welt-Aids-Tag Rhein-Kreis Neuss bietet Tests und Beratungen an

Ansprechpartnerin im Gesundheitsamt ist Aidsberaterin Csilla Patocs, die sowohl in ihren Sprechstunden als auch in Schulen berät. Am Donnerstag ist sie zusammen mit Schul-Sozialarbeiter Marcel Beeck in der Caféteria des Berufskollegs für Technik und Informatik (BTI) am Hammfelddamm in Neuss vor Ort. „Unser Ziel ist, den Jugendlichen die Scheu vor diesem häufig tabuisierten Thema zu nehmen. Wenn Jugendliche erst einmal gelernt haben, über sich selbst zu bestimmen und eine Ich-Stärkung erfahren haben, sind sie eher befähigt, sich vor einer HIV-Infektion zu schützen“, ist Csilla Patocs überzeugt. 2020 infizierten sich in Nordrhein-Westfalen nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts rund 540 Menschen neu mit dem HI-Virus. Das waren etwa 100 Menschen weniger als im Jahr 2019.