Einbruchsserie im Rhein-Kreis Neuss Wohnsitzloser dringt in Wintergarten ein und wird ertappt

In der Zeit von 20 bis 21.45 Uhr kam es zum Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Schillerstraße in Kaarst. Unbekannte hatten zunächst versucht, mehrere Kellerfenster aufzuhebeln. An den zusätzlich angebrachten einbruchhemmenden Schlössern waren die Täter aber gescheitert. Über eine ungesicherte Terrassentüre gelang ihnen dennoch der Einstieg in das Haus. Die Einbrecher erbeuteten bei ihrer Suche nach Wertgegenständen das Tafelsilber der Bewohnerin.