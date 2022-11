Unfall in Neuss 13-Jähriger kracht mit Auto zusammen - Fahrerin fährt nach kurzem Stopp weg

Der 13-jähriger Neusser fuhr am Montag, 28. NOvember, gegen 13.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Sankt Antoniusstraße in Neuss-Rosellen in Richtung Schlicherum entlang. Nach ersten Erkenntnissen kam ihm ein schwarzer Fiat Panda entgegen, mit dem er zusammenstieß und anschließend zu Fall kam.