Als „Bufti“ in Neuss Ein Costa Ricaner mit Herz für Deutschland

Das dritte deutsche Gruppenspiel bei der Fußball-WM in Katar gegen Costa Rica am Donnerstag ist für viele ein ganz besonderes: Zum ersten Mal in der Geschichte der Männer-WM darf eine Frau – Stéphanie Frappart aus Frankreich – als Schiedsrichterin bei einem Spiel pfeifen. Auch Daniel Sequeira freut sich schon auf das Match, allerdings aus einem anderen Grund. Er kommt aus Costa Rica, arbeitet derzeit aber als Bundesfreiwilliger im Kinder- und Jugendhilfeträger „Interkulturelle Projekthelden“ in Neuss. Beide Länder haben daher einen hohen Stellenwert für ihn.